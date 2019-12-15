"السيرة الهلالية" برواية بدو سيناء.. والمؤلف: حكاية شعبية سيناوية متفردة

شمال سيناء ـ محمد حسين

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "السيرة الهلالية"، كما يرويها بدو سيناء فى (176) صفحة ضمن سلسلة إصدارات هيئة قصور الثقافة.



وقال الأديب السيناوى مسعد أبو بدر، مؤلف الكتاب، لـ"اليوم السابع"، إنه قام بجمع ميدانى لرواية السيرة الهلالية وفق رواية أهل سيناء فى تراثهم الشفهى المنقول، وهو الإصدار الأول الذى يتناول هذا الكنز الأدبى النفيس الذى كان حبيس صدور الرواة، حتى خرج فى طبعة أولى جيدة.



وأوضح مؤلف الكتاب، أن النص رواية أجدادنا للسيرة ويبدأ بمولد الطفل (بركات)، ثم تأخذ الرواية فى سرد مغامراته حتى يصبح هو (أبو زيد) الفارس البطل ذا الحيل والمكر والدهاء، ثم تمضى الرواية فى سرد مغامرات (أبو زيد) فى ريادته بلاد الغرب وعودته منها، لتبدأ الملحمة بخروج بنى هلال واكتساحهم كل عقبة فى طريقهم حتى استولوا على (تونس الغرب)، وتنتهى بمقتل (أبو زيد) ثم (ذياب).



وقال المؤلف، إن جمع هذه الرواية كان عملاً عسيرًا، فهى نص الراوى لا يجتهد فى خلق الأحداث ولا فى صياغتها، ودوره أن يحكى ما قد سمع، وهى نص شفهى لم تدون قبل هذا الإصدار البكر، فيتفاوت الرواة فى قوة ذاكرتهم، وإنك لتجد عند راوٍ ما لا تجده عند راوٍ آخر، ليبدأ دور التجميع والتوليف والتنسيق بين ما نقص هنا وزاد هناك.



وأشار المؤلف إلى أنه اعتمد على رواة حفظة، أكمل بعضهم رواية بعض حتى استقام العمل، وهى رواية إبداع محلى صرف، وحكاية شعبية سيناوية متفردة، تخالف سائر الروايات الشعبية المعروفة، كما أنها متفردة فى لغتها، وقيمها، وشعرها، وأحداثها، وفيها بعض من أحداث مشتركة مع الروايات الشعبية الأخرى.