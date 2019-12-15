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صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى.. فيديو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:18 م
صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى.. فيديو
كتب محمد عطية

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انطلقت منذ قليل، فعاليات مسرح شباب العالم فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

 

يذكر أنه،  تحت شعار "فنون .. إحياء الإنسانية"، أعلن الافتتاح الرسمى لمسرح شباب العالم، أول أمس على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها، كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين، فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

 

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

 

مسرح شباب العالم (1)
مسرح شباب العالم (1)

 

مسرح شباب العالم (2)
مسرح شباب العالم (2)

 

مسرح شباب العالم (3)
مسرح شباب العالم (3)

 

مسرح شباب العالم (4)
مسرح شباب العالم (4)

 

مسرح شباب العالم (5)
مسرح شباب العالم (5)

 

مسرح شباب العالم (6)
مسرح شباب العالم (6)

 

مسرح شباب العالم (7)
مسرح شباب العالم (7)

 

مسرح شباب العالم (8)
مسرح شباب العالم (8)

 

مسرح شباب العالم (9)
مسرح شباب العالم (9)

 

مسرح شباب العالم (10)
مسرح شباب العالم (10)

 


منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

شباب العالم

السيسى

اليوم السابع بلس

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