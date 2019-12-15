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صور.. الصرف الصحى بالإسكندرية: 53 سيارة شفط استعدادًا للنوات القادمة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:00 ص
صور.. الصرف الصحى بالإسكندرية: 53 سيارة شفط استعدادًا للنوات القادمة سيارة شفط
الإسكندرية - جاكلين منير

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اتخذت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المكثفة لمنع تراكم مياه الأمطار والتصريف السريع لها، ووضع حلول عاجلة للبؤر الساخنة التى تشكل أماكن لتجمعات مياه الأمطار، وذلك استعدادًا للنوات القادمة. 

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، إن هناك 53 سيارة شفط جرى توزيعها على أماكن التمركز بشوارع الإسكندرية، استعدادا للنوات القادمة.

وأكد أن الشركة استعدت لاستقبال موسم الشتاء من خلال حملة لتطهير المطابق والشنايش، بمختلف أحياء الإسكندرية، حيث يصل عدد المطابق إلى نحو 120 ألف مطبق، و31 ألفا و144 شميشة، بالإضافة إلى 66 مصبا على البحر مباشرة كلها لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع. 

وأوضح، أنه تم أيضًا أعمال تطوير وصيانة لمحطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى الإسكندرية، يتم الوصول إليها من خلال 200 كم متر من خطوط الطرد، 180 كم من المجمعات و4020 كم من التفريعات، حيث تم صيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية بمحطات الرفع والمعالجة. 

 كما أكد "محمود نافع"، وضع خطة انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، كما تم التنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف أعمال رفع القمامة لعدم تراكمها ومنع الصرف الشنايش. 

وأشار إلى أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قامت بتفعيل الخط الساخن رقم 125 على الهاتف المحمول والمسئول عن تسجيل شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، والذى أوصت باستخدامه الشركة القابضة مما يعد طفرة فى استقبال الشكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إعداد فرقة للتدخل السريع وهى فرقة موازية لفريق غطاس الصرف الصحى، وتقوم بالتدخل السريع فى أوقات النوات، للتطهير وشفط مياه الأمطار ومنع التجمعات لتحقيق السيولة المرورية.
 

سيارات الشفط
سيارات الشفط

 

سيارت الصرف الصحى
سيارت الصرف الصحى

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