صور .. العثور على هيكل معدنى فى مخلفات الصرف الصحى بعد نوة " قاسم" بالاسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تسببت موجة الطقس السيئ التى تمر على الإسكندرية حاليا ، والمعروفة بنوة "قاسم" والتي يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ، فى الإضرار بشبكات الصرف الصحى خاصة فى ظل الاستخدام السيئ لتلك الشبكات.

حيث فوجئ العاملون بمحطة التنقية الغربية بوجود كميات من المخلفات الصلبة بعد انتهاء "النوة " على محطة التنقية الغربية ، عبارة عن هيكل من الألومنيوم و كتل حديدية

وقال الدكتور هلالى عبد الهادى ، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، أن مشكلة وجود مخلفات صلبة مشكلة أصبحت تهدد شبكات الصرف الصحى ، خاصة خلال موجة الطقس السيئ الماضية ، وأن توقف تلك المحطات عن العمل يعيد مشاهد الغرق إلى الإسكندرية .

وأكد الدكتور هلالى عبد الهادى ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن النوة الاخيرة كشفت عن كميات كبيرة من المخلفات الصلبة التى لا يمكن أن يكون مكانها الطبيعي هو شبكات الصرف الصحى ، مشيرا الى أن تلك المخلفات تهدد بشكل كبير محطات الرفع التي تستقبل مياه الأمطار ، وتهددها بالتوقف ، محذرا من أن توقف محطات الرفع يؤدى الى تراكم مياه الأمطار بالشوارع وعدم سحبها

وأوضح " هلال"، أن الإنفاق الخاصة بمحطة التنقية الغربية كادت أن تتعرض للتوقف ، وأدى الاستخدام السئ لشبكات الصرف الصحى الى خسائر فادحة بمعدات المصافي داخل المحطة ، ولكن رجال وعمال و فنيين شركة الصرف الصحى تصدوا لتلك الازمة وقاموا بسحب هيكل معدنى كبير كاد يتسبب في توقف المحطة عن العمل

من جانبه أكد المهندس فاروق زهيان مدير عام محطة التنقية الغربية بالإسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن المحطة تعرضت خلال النوة الأخيرة مخلفات صلبة عبارة عن حيث تم العثور على هيكل معدني كبير.

وأوضح مدير عام محطة التنقية الغربية ، أن المحطة الغربية إذا توقفت عن العمل سيؤدي الى غرق ما لا يقل عن ربع الإسكندرية ، حيث تغطي المحطة المناطق من سيدى جابر شرق الاسكندرية وحتى الورديان غرب ، بطاقة استيعابية 460 ألف متر مكعب ، واستقبلت نحو 800 ألف متر مكعب فى الموجة الاخيرة من الأمطار الغزيرة.

وحذر مدير المحطة الغربية من الاستخدام السيئ للشبكات ، مشيرا إلى أن المحطة تستقبل العديد من تلك المخلفات.



المخلفات الصلبة



الهيكل المعدنى



مخلفات صلبة تهدد محطات الصرف