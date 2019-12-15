صور.. السيطرة على حريق فى أشجار نخيل وخراطيم ماكينات رى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، في السيطرة علي حريق نشب فى أشجار النخيل وخراطيم ماكينات الري بقرية كومير والسريب، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى بقرية كومير والسريب التابعة لمدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل وخراطيم ماكينات الرى فى قطعة أرض، وانتقلت علي الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتبين من خلال المعاينة المبدئية لآثار الحريق، أن النيران اندلعت نتيجة شرز في إحدى ماكينات الري، مما أدى لتفحم 9 أشجار نخيل مثمرة وخراطيم ماكينات ري المياه للأراضي والزراعات ملك عدد من أهالي قريتي كومير والسريب، وتمت السيطرة علي النيران وإخماد ألسنة اللهب دون أي مصابين أو خسائر في الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.