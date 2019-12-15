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إصابة 3 مواطنين فى انقلاب أتوبيس نقل عام بترعة خلال تفادى تروسيكل بالأقصر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:19 م
إصابة 3 مواطنين فى انقلاب أتوبيس نقل عام بترعة خلال تفادى تروسيكل بالأقصر إنقلاب سيارة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب 3 مواطنين فى حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بترعة فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك خلال تفادى الإصطدام بتروسيكل نقل بطريق الرحمة المؤدى لجبل إسنا، وتم نقل المصابين لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم بمستشفى إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل عام، فى ترعة جانبية بطريق الرحمة على طريق جبل مدينة إسنا، وذلك خلال تفادى تروسيكل نقل، مما أسفر عن إصابة شابين كانا يستقلان التروسيكل وسائق الأتوبيس الذى كان فارغ من الركاب تماماً.

وأسفر الحادث عن إصابة صاحب التروسيكل "ع.إ" 25 سنة، وصديقه كان برفقته "أ.ع.ا" 30 سنة، حيث تعرضا لكدمات وجروح وكسور وسحجات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم نقلهما لمستشفى إسنا التخصصى لتلقى العلاج اللازم، كما أصيب بالحادث سائق أتوبيس النقل العام "ع.س" بجروح طفيفة، وتواجد بموقع الحادث كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمجلس المدينة، وضباط مباحث القسم وشرطة مرور إسنا، وبرفقتهم سيارة إسعاف وسيارة ونش لسحب الأتوبيس من الترعة، ولودر تابع لمجلس المدينة، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


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انقلاب اتوبيس فى ترعة بالاقصر

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