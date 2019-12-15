صور.. السفير اليابانى يزور المدرسة اليابانية وحمام موسى بطور سيناء

جنوب سيناء فايزة مرسال

زار "ماساكى نوكي" السفير اليابانى و"يوشوفومى أمورا" رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، اليوم الأحد، المدرسة المصرية اليابانية فى طور سيناء.

رافقه اللواء نادر حنفى عشماوى السكرتير العام للمحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عقل وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمحافظة، واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، ومصطفى الزغبى وكيل المديرية، وكان فى استقبالهم محمود عبد العال مدير المدرسه ومحمد المحمدى وكيل المدرسه وابراهيم الفقى ووجيه حسين " متابعى التوكاستو " وعدد من القيادات التنفيذيه واولياء الامور وتأتى الزيارة ضمن التعاون المثمر بين البلدين فى مجال التعليم، الذى يتمثل فى مشروع المدارس المصرية اليابانية والتى بلغ 35 مدرسة.

وبدأت فاعليات الزيارة باستقبال الطلاب للضيوف بالزى الفرعونى واليابانى والبدوى وترحيب الاطفال بالضيوف وشهدو تدريب توكاستو وعرض رياضى كما شهد الضيوف شرح درس باستخدام الشاشه ونشاط موسيقى ونشاط صلصال واللعب فى حوض الرمل وزيارة لمعرض المشغولات البدوية.

ومن جانبه قال اللواء نادر حنفى عشماوى السكرتير العام للمحافظة " اليوم نحن فى المدرسة المصرية اليابانية بصحبة السفير تاكيدا على أن القياده السياسية حرصت على ضرورة العمل فى التجربة اليابانية فى بعص المدارس المصرية من أول إنشاؤها ونرى اليوم إزاى الطالب بيشارك فى الأنشطه داخل المدرسة وكذلك كيقية عرض رايه والاستماع للرأى الاخر وأضاف السكرتير العام أن البرنامج يشمل 35 مدرسه على مستوى الجمهوريه مؤكدا انه جارى العمل لافتتاح المدرسة المصرية اليابانيه فى شرم الشيخ خلال العام المقبل 2020 .

قال نوكى مساكى السفير اليابانى بالقاهرة أن مستوى التعليم فى المدرسة اليابانية بطور سيناء وصل لدرجة متقدمة جدا، فهو يعتمد على العقل و التفكير و قدرات الطفل الاجتماعية، ويحث التلاميذ على العمل الجماعي.

وأضاف السفير الياباني، أن تجربة المدارس اليابانية فى مصر أثبتت نجاحها، وهناك فريق من المصريين جرى تدريبه فى اليابان، وأصبح قادرا على تدريب مجموعات أخرى، لنقل التجربة اليابانية على أرض الواقع، والتعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم، يعمل على خلق جيل جديد من الطلاب.

وأوضح أن المدرسين والآباء عليهم دور كبير فى تعليم وتنمية مهارات الطفل منذ الصغر، لافتا إلى أن التجربة اليابانية بدأت منذ عامين فى مصر، وأثبت نجاحها والتلاميذ متفاعلين مع النظام الجديد فى التعليم، الذى يهدف إلى خلق طالب يعتمد على التفكير والإبداع والمشورة والعمل الجماعى كفريق، والطلاب يستمتعون باليوم الدراسى من خلال ممارسة الأنشطة و اللعب.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال زيارة السفير اليابانى للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، يرافقه يوشيفومى أومورا، ممثل مكتب الجايكا بمصر واللواء نادر عشماوى، سكرتير العام عام محافظ جنوب سيناء ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور.

فى نفس السياق قال يوشيفومى أومورا، ممثل مكتب الجايكا فى مصر، إن المدارس المصرية اليابانية بدأ العمل بها منذ عامين بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى إنشاء مدارس فى كل محافظات مصر خلال فترة قصيرة، لنقل التجربة اليابانية فى التعليم المصري, بهدف خلق طالب يعتمد على قدراته وإمكاناته ولا يعتمد على الحفظ والتلقين، وأكد ان المدرسة اليابانية بالطور نموذج منظم ورائع والفصول فيها بهجة وسعادة، كذلك غرف الأنشطة مفعلة بشكل جيد.

وخلال الزيارة شهد السفير اليابانى ورش عمل المعلمين وعروض رياضية وناقش الطلاب فى المنهج باللغة العربية، وافتتح على هامش الزيارة، معرض للطلاب يضم بعض الأنشطة والمشغولات البدوية، كما قام الوفد اليابانى بتفقد فصول رياض الأطفال والصفين الأول و الثانى الابتدائي.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية و التعليم أن هذه هى المرة الأولى التى يتفقد فيها السفير اليابانى وممثل مكتب الجايكا المدرسة، موضحا أن هناك مدرسة أخرى فى شرم الشيخ سوف تفتتح العام القادم، وأشاد بمستوى التلاميذ و المدرسين و قدم الشكر لطاقم العمل الذى بذل جهدا كبيرا لإنجاح التجربة.

وزار "ماساكى نوكي" والوفد المرافق له بزيارة لحمام موسى بطور سيناء على هامش زيارته للمدرسه المصرية اليابانيه بطور سيناء، وأبدى إعجابه بمنطقة حمام موسى رافقه أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.



السفير الياباني في زيارة لحمام موسي (4)



السفير الياباني يزور المدرسة اليابانية (1)



السفير الياباني يزور المدرسة اليابانية (2)



السفير الياباني يزور المدرسة اليابانية (3)



السفير الياباني يزور المدرسة اليابانية (4)



السفير الياباني يزور المدرسة اليابانية (5)



ويحاور التلاميذ (1)



ويحاور التلاميذ (2)



ويحاور التلاميذ (3)



ويحاور التلاميذ (4)



السفير الياباني في زيارة لحمام موسي (1)



السفير الياباني في زيارة لحمام موسي (2)