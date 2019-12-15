صور.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس

السويس – السيد فلاح

قام حى عتاقة، برئاسة وليد شوقى، رئيس الحى بأعمال كسح مياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لرؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة السويس.