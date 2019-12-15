صور.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس

قام حى عتاقة، برئاسة وليد شوقى، رئيس الحى بأعمال كسح مياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لرؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة السويس.
وكلف محافظ السويس، مدير إدارة الأزمات بمتابعة أخبار الطقس والظروف المناخية ورفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة.
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس
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