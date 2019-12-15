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الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:21 م
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صور.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:47 م
صور.. استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس شفط مياه الأمطار بالسويس
السويس – السيد فلاح

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قام حى عتاقة، برئاسة وليد شوقى، رئيس الحى بأعمال كسح مياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لرؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة السويس.

وكلف محافظ السويس، مدير إدارة الأزمات بمتابعة أخبار الطقس والظروف المناخية ورفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة.

استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس (1)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس (2)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس (3)
استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بالسويس 

 

 


حي عتاقة

وليد شوقي

محافظ السويس

شفط مياه الامطار

السويس

اخبار السويس

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