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صور.. أمطار خفيفة وتجمعات للسحب على مدينة بنى سويف

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:32 م
صور.. أمطار خفيفة وتجمعات للسحب على مدينة بنى سويف حالة الطقس ببنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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تعرضت مدينة بنى سويف العاصمة وقرى مركز بنى سويف لأمطار خفيفة، صاحبها هواء بارد وتجمعات للسحب مع ظهور متقطع للشمس.

ومن المتوقع سقوط أمطار فى حالة استمرار تجمعات السحب وتكاثفها، وعدم ظهور الشمس، ولم تؤثر حالة الطقس على حركة سير وسائل النقل المختلفة "سيارات الأجرة، التاكسي" سواء داخل المدينة أو قرى المركز، وحرص المواطنون على الذهاب إلى أعمالهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى، بينما فضلت العديد من الأسر بقاء ابنائهم بالمنزل وعدم السماح لهم بالذهاب إلى مدارسهم خاصة الأطفال منهم

ومن جانبه يتابع الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف تغيرات حالة الطقس من خلال غرفة الطوارئ بمبنى المحافظة على كورنيش النيل، إذ اطمأن منذ أيام على جاهزية مجرى السيول لاستيعاب الأمطار وذلك خلال تفقده لعدد من المخرات شرق النيل بالإضافة إلى توجيهات لجميع الجهات المعنية، برفع حالة الطوارئ تحسبا لهطول الأمطار.

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السماء ملبدة بالغيوم والسحب
السماء ملبدة بالغيوم والسحب

 

امطار خفيفة في بني سويف
امطار خفيفة في بني سويف

 

تجمعات وتكاثف للسحب
تجمعات وتكاثف للسحب

 

ظهور متقطع للشمس
ظهور متقطع للشمس

 


بني سويف

مركز ومدينه بني سويف

هطول الأمطار

حاله الطقس

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