صحة القليوبية: 52710 منتفعة من المبادرة القومية" أيامنا أحلى "

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انتهاء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت رعاية وزير الصحة والسكان، ومحافظ القليوبية، والتي بدأت منذ أول الشهر الجاري على مرحلتين لتشمل جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المنتفعات خلال الحملة من وسائل تنظيم الأسرة 52710 منتفعة، ليتحقق بذلك حماية بالوسائل المستخدمة خلال الحملة 29333 عام، وإجمالي المنتفعات من الصحة الإنجابية هو 63313 سيدة من خلال الاستفادة من الخدمات الطبية على النحو التالي الكشف بالسونار 6704 سيدة، متابعة الحمل 2145 سيدة، و8914 كشف نساء، و22972 مشورة، و13678 كشف باطنة، و8891 كشف أطفال.

وأوضح، أن الحملة واحدة من الأنشطة المنفذة لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان حيث استهدفت الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة المتنقلة بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى كل المواطنين في كل مكان في نطاق المحافظة وخاصة المناطق العشوائية والنائية الأكثر احتياجًا .

وأكدت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسره بالقليوبية، أن الحملة أتت في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.

وأشارت عمران، إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة قدمت بالمجان وذلك يشمل جميع الوسائل من تركيب لوالب وحقن منع الحمل بنوعيها وحبوب منع الحمل بنوعيها والوسائل الموضعية (الواقى الذكرى والأقراص الموضعية) وتركيب كبسولات الإمبلانون والكشف بالأشعةالفوق صوتية (السونار) .

كما شملت الحملة ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بجميع الإدارات الصحية يوميا خلال فترة الحملة وقد شاركت الرائدات الريفيات بالحملة من خلال الحصر والدعاية بالإضافة إلى تنفيذ معرض لمنتجات نوادي المرأة للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والهيئة القومية لتعليم الكبار في فعاليات الأنشطة.