شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

كتبت هدى أبو بكر

انتخابات نادى القضاة حدث هام يشهده الوسط القضائى كل ثلاثة أعوام، نظرا لما يمثله النادى من رمز وقيمة للقضاة، حيث يعد مجلس إدارته هو الممثل المنتخب المعبر عنهم وعن احتياجاتهم، وهو موحد كلمتهم والقائم على شئونهم ، والمتحدث بلسانهم.

ويستعد القضاة لإبداء آرائهم حول من يمثلهم لاختيار مجلس إدارة جديد، تستمر مدته من وقت إعلان النتائج ولمدة 3 سنوات، يتخللها تجديد ثلثى للمجلس بعد عام من الانتخابات.



انتخابات نادى القضاة

تجرى كل 3 سنوات لاختيار مجلس إدارة للنادى مكون من 17 عضوا.

تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019

يشرف عليها لجنة مشرفة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

عدد المرشحين للانتخابات 74 قاضيا، موزعين كالتالى:

5 مرشحين على مقعد الرئيس.

4 مرشحين على مقعد المتقاعدين.

19 مرشحا على مقاعد النيابة.

23 مرشحا على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية.

23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

4 قوائم رئيسية ومرشح منفرد:

1 - قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة محمد عبد المحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته.

2 - قائمة "وحدة القضاة" برئاسة يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.

3 - قائمة "خادمى القضاة"، برئاسة أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.

4 - قائمة "الوسط " برئاسة الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

5 - مرشح خامس على مقعد الرئيس ، هو شادى شلبى رئيس الاستئناف ، حيث يخوض الانتخابات منفردا دون وجود قائمة انتخابية.