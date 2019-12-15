شاهد .. خالد الفقى : شركة الحديد والصلب تعمل بـ 20% فقط من طاقتها

كتب عبد الحليم سالم

عقدت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ، مؤتمر صحفي، اليوم الأحد ، بمقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وتم خلال المؤتمرعرض رؤية "النقابة العامة" للنهوض بشركة الحديد والصلب، باعتبارها من الشركات الوطنية التي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها ،في إطار إتجاه الدولة للتطوير الشركات العامة.

وطالب خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالاستعانة بـ18 خبيرا لتقييم شركة الحديد والصلب وبيان حالتها الفنية خاصة أن الشركة تعمل ب 20% فقط من طاقتها الانتاجية ، مشيرا الى أن مصر يوجد بها 18 كلية هندسة فى مصر بها عشرات الخبراء، وبالتالى لابد من الاستعانة بهم، لتقييم الشركة القادرة على النهوض مجددا مثل شركة الدلتا للصلب، لافتا إلى أن اسم الشركة العريق يتطلب تضافر كافة الجهود، لاستمرارها وليس التخلص منها بحجة أنها تخسر أو أنها غير قابلة للتطوير.

وأكد الفقى ، أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا تزيد عن 10 مليارات جنيه، فى حين أنها تحتاج لمليار جنيه للتطوير، معتبرا أن عمال الشركة هم مصدر قوتها .