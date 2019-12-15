س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث الظاهر" بعد الحكم

كتب ـ إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى 3 متهمين إعادة إجراءات محاكمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر"، وخلال النقاط التالية سنجيب على اهم نقاط الدعوى ..

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ــ نظرت المحكمة فى الدعوى 7 جلسات أولها جلسة 7 مايو 2019، وآخرها جلسة 14 ديسمبر والتى فصلت فيها المحكمة فى الدعوى.

ما هى الدائرة التى أصدرت الحكم؟

ــ صدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

ما هو الحكم الذى أصدرته المحكمة؟

قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 20 ألف جنيه، والمتهمون هم، على السيد، وأيمن على حسين، ومسعود محمود.

ما هى العقوبة التبعية التى وقعتها المحكمة على المتهمين؟

ــ قضت المحكمة بعقوبة تبعية على المتهمين وهى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

ما أبرز التهم التى تواجه المتهمين؟

ـ يواجه المتهمون مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التعدى على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين.