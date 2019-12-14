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قبل النطق بالحكم..

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بأحداث عنف الظاهر

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:56 ص
تهم رئيسية تواجه 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بأحداث عنف الظاهر المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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تنطق خلال ساعات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد بحكمها إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر"، وتوجد العديد من التهم نواجه المتهمين منها .

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ  تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق وسور جامعة القاهرة ومبانى كلية الهندسة ونباتات حديقة الأورمان،  ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.

 

 

 

 


احداث الظاهر

عنف الظاهر

جنايات القاهرة

المستشار حسن فريد

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