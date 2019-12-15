سكرتير مساعد حزب الوفد: الصناعة الأهم فى مصر حاليا هى السياحة

كتب نهى عبد النبى

قال طارق تهامى سكرتير مساعد حزب الوفد، أن مصر تعمل على ملف التنمية والبناء بالتوازى مع مواجهة الإرهاب خلال الفترة الحالية.

وعلق تهامى خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج صالة التحرير الذى يذاع اليوم مساء الأحد، على تخصيص البنك المركزى 50 مليار جنيه لدعم السياح، قائلا: أعتقد أن الصناعة الأهم فى مصر حاليا هى السياحة والاهتمام بها قد يؤدى إلى تطوير الاقتصاد المصرى، فلم لم تعد فكرة سياحة الآثار هى العامل الاساسى فى السياحة، فمصر لديها سياحة أماكن وآثار، كما أن افتتاح المتحف المصرى الجديد فى عام 2020 سوف يكون دفعة كبيرة لقاطرة السياحة المصرية.

من جانب آخر يقول تهامى إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار اليوم إلى ضرورة إعمار سوريا من جديد، ولكن يجب أن تتكاتف الدول العربية جميعا لإعادة السوريين إلى بلادهم حيث يكون ذلك أكبر انتصار للتضامن العربى.