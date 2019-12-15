سقوط 9 أشخاص وراء سرقة 5 طن حديد من داخل مصنع فى التبين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 9 أشخاص لقيامهم، بسرقة كمية من الحديد الزهر من داخل أحد مصانع الحديد والصلب فى التبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين، تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتسلق أعلى سور مصنع الحديد والصلب، بقصد ارتكاب وقائع سرقة من داخل المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط المصنع تم ضبطهم وتبين أنهم 9 أشخاص (8 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية- سائق) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وبداخلها 4 طلقات لذات العيار- 2 سيارة نقل محمل على إحداها كمية من الحديد الزهر وزنت حوالى 5 طن)

وبمواجهتهم، اعترفوا بتنفيذ سرقة مصنع حديد، والاستيلاء على الحديد الذى تم ضبطه بحوزتهم من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب "التسلق"، بقصد التصرف فيه بالبيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.