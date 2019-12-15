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رئيس حى الدقى يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الإسكان بمنطقه عشش شارع السودان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:22 ص
رئيس حى الدقى يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الإسكان بمنطقه عشش شارع السودان رئيس حى الدقى يتابع تطوير عشش السودان
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أعمال تنفيذ مشروع الإسكان بمنطقه عشش شارع السودان بعد إزالة المنطقة العشوائية، ومتابعه المراحل الأولى والثانية التى تم تسليمها للأهالى والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع لحلها .

وأكد عبد الفتاح، أن الحملة تأتى ضمن توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاهتمام ومتابعة جميع مراحل التنفيذ لمشروعات الاسكان لتطوير المناطق العشوائية لأهميتها فى الارتقاء وتوفير حياة كريمة للمواطن.

كما قاد رئيس حى الدقى، حملة بالتنسيق مع هيئه النظافة وشرطة المرافق والإدارة العامة للمرور، لرفع الحواجز الحديدية من امام المحلات والعقارات لإزالة التعدى على حركة المشاة والمرور كما تم رفع درجة النظافة عقب رفع السيارات المخالفة والاشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين .


الدقي

الجيزة

عشش السودان

تطوير العشوائيات

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