رئيس جامعة بنى سويف: استخدام الجامعة لـ 100 شاشة تفاعلية ذكية

بنى سويف - فريق المحافظات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن استخدام الجامعة لـ 100 شاشة تفاعلية ذكية موزعة على قاعات البرامج والكليات والمعاهد ومراكز التدريب بالتعاون مع شركة سامسونج كوريا.

وأعلن الدكتور منصور حسن فى بيان له عن تنفيذ ورش تدريبية متنوعة لاستخدام الشاشات، منها ورشة اليوم الأحد، بكلا من كلية الصيدلة والطب البشرى وبقاعة مجلس الجامعة، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم خطط التحول الرقمى والتطور التكنولوجى بالجامعة .

أكد دكتور منصور حسن ، أن الجامعة تسعى بإستمرار أن تكون رائدة ومتميزة بين الجامعات المحلية والدولية عن طريق توفير كافة المقومات التقنية، ومواكبة التطورات الإلكترونية وتطوير وتوطين المعرفة التكنولوجية اللازمة، وذلك لتفعيل وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات بما يخدم توجهات وأهداف الجامعة ومن ثم يساهم فى تسريع عملية التحول الرقمى.

وصرح رئيس الجامعة أن الهدف الأول والرئيسى من إقامة الورش التدريبية هو شرح إمكانات الشاشات التفاعلية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين، بما يلبى احتياجات الطالب فى استيعاب أكبر قدر من العلوم والمعارف، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى فى التعلم الذاتي، وذلك فى إطار تحقيق المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمي، للرقى بالعملية التعليمية ومحاكاة أنظمة التعليم العالى .

جدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية الذكية تتيح فرصة كبيرة لتقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات للطلاب مما يساهم فى وضع الخطط والبرامج التى تهدف إلى التحول نحو المجتمع المعلوماتى والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030