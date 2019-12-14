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رئيس جامعة بنى سويف: منتدى شباب العالم يعكس ريادة مصر الإقليمية ويسوق لها دوليا

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:55 ص
رئيس جامعة بنى سويف: منتدى شباب العالم يعكس ريادة مصر الإقليمية ويسوق لها دوليا رئيس جامعة بنى سويف فى منتدى شباب العالم
بنى سويف ــ هانى فتحى

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن منتدى شباب العالم يعكس ريادة مصر الإقليمية ويسوق لها دوليا، ويؤكد على أن مصر ملتقى للثقافات، كما يوجه رسالة للعالم أن مصر آمنة.

 

وأضاف الدكتور منصور حسن فى بيان له، أن المنتدى هذا العام، يناقش عددا من القضايا المهمة والفعاليات المتميزة، سواء من خلال الجلسات النقاشية أو ورش العمل أو نماذج المحاكاة، لأنها تتضمن موضوعات مهمة مثل مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي. كما أن وجود منصات مختلفة كمسرح الشباب وحاضنات ريادة الأعمال بعروضها المحفزة يدعو لتشجيع الابتكار. بالإضافة للاهتمام بالقضايا الدولية والأفريقية وقضايا البيئة، وهناك اهتمام بالتحول الرقمي والتميز المؤسسي الحكومي وأن مصر قد حققت انجازات كثيرة في هذا المجال.

 

 

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

رئيس جامعة بنى سويف

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