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"دعم وتطوير التعليم الفنى": 2020 سيكون عام الصناعة فى مصر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:06 م
"دعم وتطوير التعليم الفنى": 2020 سيكون عام الصناعة فى مصر الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تيفاد مصر، إن 2019 هو عام التعليم، أما 2020 سيكون عام الصناعة، فيتم التركيز على رفع المهارات للشباب فى قطاعات حيوية فى التعليم الفنى، حيث تكون البداية من طالب التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، على هامش منتدى شباب العالم، أن من إحدى المهارات المهمة التى نحتاج التركيز عليها، هو كيف نستطيع دمج ريادة الأعمال والابتكار داخل منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، لنخرج بطلاب لديهم المهارات المطلوبة، لرفع المجتمعات المختلفة والقدرة والقابلية ليكون نموذج للتعلم مدى الحياة، ويمثلوا مصر فى دول مختلفة.

وذكرت، أن النظام فى مصر، يعتمد على مسار التعليم الفنى بعد الإعدادية وله قطاعات مختلفة من زراعى وصناعى وتجارى وفندقى، حيث للطلاب الذين لديهم حث ابتكارى، مؤكدة أنه يتم النظر إلى المهارات ذات الأهمية فى التخصصات التى يتطلبها سوق العمل فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى، والتركيز على تطوير المناهج.


التعليم

التعليم الفنى

منتدى شباب العالم

الصناعه

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