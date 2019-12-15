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تكليف رضا حجازى بمنصب مساعد وزير التعليم للتعليم العام

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:46 م
تكليف رضا حجازى بمنصب مساعد وزير التعليم للتعليم العام الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين

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قرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تكليف الدكتور رضا حجازى بمنصب مساعد الوزير لقطاع التعليم العام عقب بلوغ حجازى السن القانونية وتركه منصب رئيس قطاع التعليم العام.

وشغل الدكتور رضا حجازى عدة مناصب قيادية بدأت بمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى الآن، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.


التربية والتعليم

رصا حجازى

رئيس قطاع التعليم العام

اخبار التعليم

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