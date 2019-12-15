خدعة.. ثمنها 44 مليون دولار وبدون ناقل حركة أصلى

وكالات

ورفع الملياردير البريطانى، جريجور فسكن، قضية على بائع السيارة، الأمريكى بيرنارد كارل، حيث زعم أن الأخير باعه السيارة فى 2017 من دون ناقل الحركة الأصلى.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية، عن صحيفة "صنداي تايمز"، أن سيارة "فيرارى جى تى أو 250" الرياضية طراز 1967، مقابل 44 مليون دولار في 2017، وقام فسكن ببيعها بدوره لمشتر آخر بعدها، لم يكشف عن اسمه، وناقل الحركة الأصلي كان بحوزة طرف ثالث عندما اشتراها فسكن، وأن ناقل حركة آخر تم إدراجه في السيارة الرياضية.

وبعد أن نجح فسكن ببيع السيارة، قرر رفع قضية على الأمريكى كارل، الذى لم يعيد له ناقل الحركة الأصلي، طوال فترة امتلاكه السيارة.

وفى 2017، وافق كارل على جلب ناقل الحركة الأصلى لتسليمه لفسكن، لكنهما اختلفا على مبلغ 25 ألف دولار إضافية طالب بها كارل، من أجل استرجاع ناقل الحركة من الطرف الثالث، مما أفسد عملية إحضار القطعة "الثمينة"، وبعد بيعه للسيارة بمبلغ لم يكشف عنه، قرر فسكن الآن مقاضاة كارل لأنه اشترى سيارة "من دون ناقل الحركة الأصلي"، الذي يرفع قيمة السيارة كثيرا.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز"، إن محاكمة ستجري قريبا لتحدد صاحب الحق بين الاثنين، وقيمة التعويضات إن وجدت.

وكانت سيارة "فيرارى 250 جي تي أو" 1967 أغلى سيارة بيعت في مزاد علنى، قبل أن تكسر هذا الرقم سيارة من نفس النوع، من طراز 1962، والتى بيعت العام الماضى بأكثر من 48 مليون دولار، كما بيعت سيارة من نفس الطراز في 2019، مقابل 70 مليون دولار، فى مزاد .