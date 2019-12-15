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حبس متهم جديد بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:13 ص
حبس متهم جديد بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا احتياطيًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت

النيابة العامة

، بحبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب.
 
 
وجهت النيابة للمتهم المحبوس احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أحمد محي، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

حبس متهم

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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