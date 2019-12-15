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المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بالشروع فى سرقة مواطن بحلوان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:04 م
المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بالشروع فى سرقة مواطن بحلوان محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالإكراه فى حلوان، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمد الفيصل وأيمن عبد اللطيف سلامة وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة للمتهمين " ماجد مجدى"، سائق، و "أحمد وليد"، سائق، و "محمد أحمد" مبيض محارة، و"جمال عبد الناصر"، بائع خضروات، تهمة الشروع فى سرقة المنقولات "هاتف محمول ومبلغ مالى"، المملوكين للمجنى عليه "أحمد هشام" بطريق الإكراه، بأن استوقفوه وأشهرا المتهمين من الأول للثالث الأسلحة البيضاء "سكين، وخنجر" فى وجهه مهددين إياه، مما بث الرعب فى نفسه، وشل مقاومته واستطاعوا بتلك الطريقة الاستيلاء على المسروقات، فيما وقف المتهم الرابع يؤمن الطريق للمتهمين، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.


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سرقة بالاكراه

جنايات القاهرة

السجن المشدد

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