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حالة الطقس اليوم الأحد 15-12-2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:13 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 15-12-2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

 وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهارا: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح دون مُعدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 1-3 درجات مئوية. وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات محليّة من الأمطار بأجزاء عشوائية من المملكة، قد تشمل مدينة العقبة آخر النهار، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية، وسحب رعدية على البادية الشرقية

ليلاً: يبقى الطقس بارداً وغائماً في مختلف المناطق، ويوجد فرصة لهُطول زخات من الأمطار أجزاء عشوائية  قد تشمل مدينة العقبة، وتكون الرياح شماليىة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد في مختلف المناطق ، وتكون الفرصة واردة لهطول زخات محلية في بعض المناطق نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي . الرياح تكون متقلبة الاتجاه ونشطة أحياناً.

 

 

 

 


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