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أمطار تصل للسيول.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ذروة موجة عدم الاستقرار

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:49 م
أمطار تصل للسيول.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ذروة موجة عدم الاستقرار الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حالة من حالات عدم الاستقرار متوقع أن تشهدها البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وينشر" اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الأحد ذروة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

- توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

- تمتد الأمطار حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

- الأمطار تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

 -  تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

- يدؤى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

- الطقس سيكون مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد.

- توقعات بطقس مائل للدفئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.


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