جامعة الزقازيق تنظم ندوة تعريفية حول أعمال وأهداف الشبكة القومية لأبحاث السرطان

الشرقية - فريق المحافظات

تنظم جامعة الزقازيق ندوة تعريفية تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حول أعمال وأهداف الشبكة القومية لأبحاث السرطان وسبل التعاون مع الجامعة والبرامج التدريبية التي يمكن تقديمها للباحثين، بمشاركة الدكتورة نهي عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان والدكتور فؤاد أبو طالب منسق جامعة الزقازيق للشبكة القومية لأبحاث السرطان وحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بأبحاث السرطان من كليات الطب و الصيدلة والعلوم وذلك وذلك يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بقاعة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.