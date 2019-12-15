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الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:35 ص
خالد صلاح
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جامعة الزقازيق تنظم ندوة تعريفية حول أعمال وأهداف الشبكة القومية لأبحاث السرطان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:00 ص
جامعة الزقازيق تنظم ندوة تعريفية حول أعمال وأهداف الشبكة القومية لأبحاث السرطان جامعة الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فريق المحافظات

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تنظم جامعة الزقازيق ندوة تعريفية تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حول أعمال وأهداف الشبكة القومية لأبحاث السرطان وسبل التعاون مع الجامعة والبرامج التدريبية التي يمكن تقديمها للباحثين، بمشاركة الدكتورة نهي عوض المدير التنفيذي  للشبكة القومية لأبحاث السرطان والدكتور فؤاد أبو طالب منسق جامعة الزقازيق للشبكة القومية لأبحاث السرطان وحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بأبحاث السرطان من كليات الطب و الصيدلة والعلوم وذلك وذلك يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بقاعة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. 

وصرحت عسكر أن الندوة تأتي في إطار نشاط الشبكة المصرية لأبحاث السرطان على المستوى الوطنى، وفى إطار تعزيز التعاون العلمى بين المؤسسات الجامعية والبحثية فى مصر لمواكبة التطور العلمي وإرساء برامج بحثية تعاونية مع امكانية توفير استخدام الإمكانيات البحثية والعلمية بهدف تحقيق نتائج أفضل والوصول إلى أحدث طرق علاج مرض السرطان.

 


محافظه الشرقيه

جامعه الزقازيق

الشبكة القوميه لابحاث السرطان

السرطان

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