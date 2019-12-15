سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تناول الطعام خلال 10 ساعات قد يساعد في منع مرض السكري وأمراض القلب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:00 م
تناول الطعام خلال 10 ساعات قد يساعد في منع مرض السكري وأمراض القلب إدخال الطعام المقيد خلال 10 ساعات يمنع مرض السكر
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقًا لدراسة جديدة، أوضحت أن مزامنة نظامك الغذائي مع ساعتك البيولوجية، فقد تكون قد وجدت بديلا محل علاج مرض السكري.

وفقا لدراسة تجريبية حديثة نشر في مجلة "Cell Metabolism"، فإن تناول الطعام لمدة 10 ساعات مع الأدوية التقليدية يمكن أن يؤدي إلى خيار علاج جديد لمرضى متلازمة التمثيل الغذائي الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

تؤثر متلازمة التمثيل الغذائي على ما يقرب من 30 % من سكان الولايات المتحدة، التى تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وجد باحثون من معهد سالك وكلية الطب بجامعة سان دييجو أن إدخال الأكل لمدة 10 ساعات ، عندما يقترن بالأدوية التقليدية ، أدى إلى فقدان الوزن، وخفض الدهون في البطن ، وانخفاض ضغط الدم والكوليسترول ، ودم أكثر استقرارًا مستويات السكر والأنسولين للمشاركين.

يمكن أن تؤدي الدراسة إلى خيار علاج جديد لمرضى متلازمة التمثيل الغذائي الذين يتعرضون لخطر الإصابة بحالات طبية متغيرة ومكلفة مثل السكري، وأوضحت النتائج أن تناول جميع السعرات الحرارية في إطار ثابت لمدة 10 ساعات، يدعم إيقاعات الفرد اليومية ويمكن أن يزيد من الفوائد الصحية.

وإيقاعات الساعة البيولوجية هي دورات تستمر لمدة 24 ساعة في العمليات البيولوجية التي تؤثر على كل خلية في الجسم تقريبًا، حيث وجد العلماء أن أنماط الأكل الخاطئ يمكن أن تعطل هذا النظام وتزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وغيرها من اضطرابات التمثيل الغذائي،  مع أعراض مثل زيادة الدهون في البطن والكوليسترول غير الطبيعي أو الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

بشكل عام، أبلغ المشاركون عن تحسن أنماط نومهم، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3 إلى 4 % في وزن الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم ، والدهون في البطن ومحيط الخصر، كما  تقلصت عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب حيث أظهر المشاركون انخفاض في ضغط الدم والكوليسترول الكلي، وأظهرت مستويات السكر في الدم ومستويات الأنسولين أيضا اتجاه نحو التحسن.


مرض السكر

أمراض القلب

مستويات السكر في الدم

متلازمة التمثيل الغذائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة