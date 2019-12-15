"تعليم القليوبية" تنهى استعداداتها لبدء امتحانات نصف العام الدراسى

وأكد "عجلان" لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق ومخاطبة مديرية الأمن بالقليوبية، لتوفير إجراءات أمنية مشددة لسير عملية الامتحانات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع كل المديريات الخدمية وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات، لضمان سير عملية الامتحانات دون اي تعطيل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد من السماح لأى عضو باللجنة بالقيام بأى عمل إلا بعد التأكد من كونه غير محروم من أعمال الامتحانات أو محال للمحاكمة التأديبية أو لديه موانع باللجنة أو ضمن العاملين بالمدرسة التي بها اللجنة.

وأوضح، أنه تم التشديد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقب الأول أو المراقبين والإداريين والعمال واستثناء رئيس اللجنة فقط، إلى جانب التأكيد على منع دخول أي جهة لجان الامتحانات أو التصوير أو إعطاء أي بيانات تتعلق بالامتحانات مهما كانت هذه الجهة ومنع دخول أولياء الأمور بدخول اللجان حفاظًا على سرية أعمال الامتحانات.

وشدد "عجلان"، على ضرورة الحرص على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وإسناد أمن اللجان للملاحظين القادرين على حسن التصرف.