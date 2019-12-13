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صور.. انتهاء فعاليات مسابقة "المخترع الصغير" بتعليم القليوبية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:12 م
صور.. انتهاء فعاليات مسابقة "المخترع الصغير" بتعليم القليوبية تكريم إحدى المشاركين
القليوبية إبراهيم سالم

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انتهت فعاليات مسابقة المخترع الصغير التى نظمتها إدارة الاتحادات الطلابية بتوجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورائد عام المحلة الثانوية وتحت إشراف عاطف سلامة وكيل المديرية ورائد عام المحلة الإعدادية، والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية ورائد عام المحلة الابتدائية، ومحمد مرسي موجه عام التربية الاجتماعية.

 

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المسابقة تجرى برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتقام فعالياتها انطلاقا من اهتمام الدولة بالإبداع والتميز كصناعة تربوية من خلال منح الثقة لشباب اليوم وجيل الغد تحقيقا لتنشئة متكاملة لمواطن مبدع متميز قادر على مجابهة تحديات المستقبل والانطلاق بالمجتمع نحو أفاق أحب.

 

وأضاف، أن الهدف أيضا من إجراء مثل تلك النوعية من المسابقات هو إعداد قيادات طلابية تتسم بمقومات الإبداع والتميز وتدين بالولاء والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن المسابقة تقام لطلاب المراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية تحت شعار (الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادى والعشرين" هادفة إلى إعداد جيل من العلماء والباحثين فى المجالات العلمية وترسيخ أسلوب التفكير العلمى ودعم ثقافة البحث العلمى والإبداع وتبادل الخبرات بين الطلاب وتدريبهم على أسلوب البحث العلمى، وتمكينهم من ربط المادة العلمية.

 

فى ذات السياق التقى عاطف سلامة وكيل المديرية، بعدد من الطلاب المشاركين فى المسابقة ومنهم الطالبة إلهام أحمد عبد المنعم ناجى بمدرسة أسماء بنت أبي بكر بإدارة العبور التعليمية، والتى قدمت ابتكارا علميا حول تحلية المياه بالطاقة الشمسية ومياه البحار والمحيطات لتصبح صالحة للشرب، والتى قالت خلال اللقاء إنها تأمل فى أن تصبح عالمة بوكالة ناسا وأن تحصل على جائزة نوبل.

 

والطالبة هلا هلال إبراهيم ياقوت عبد الفتاح بمدرسة اسماء بنت أبي بكر بإدارة العبور، والتى قدمت ابتكارا لجهاز تنقية المياه الرمادية بنسبة 85% لتكون صالحة للشرب والزراعة معبرة عن طموحها فى ان تصبح ضابطة شرطة فى المستقبل.

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (2)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (3)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (4)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (5)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير 
 
فعاليات مسابقة المخترع الصغير (6)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (7)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير 

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (8)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (9)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير 

 

فعاليات مسابقة المخترع الصغير (1)
فعاليات مسابقة المخترع الصغير 

 


اخبار القليوبية

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