تعرف على قائمة المشروعات والخطط التنموية لدعم أهالى إحدى قرى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوب الأقصر، عن قائمة المشروعات الخدمية والتنموية التى جرى تنفيذها وما يجرى العمل فيها داخل قرية الشغب لخدمة الأهالى ورفع مستوى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ودعم الأسر الكثر فقراً داخلها، وذلك بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، والتأكد من سلامتها وإنهاء الأعمال حسب الجدول الزمنى المحدد وأيضًا الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الآمنة والكريمة.



وأكد محمد سيد سليمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية ومنها التى جرى الانتهاء من تنفيذها فى الفترة السابقة، وأيضًا المشروعات الجارى العمل بها ،وذلك بمجلس قروى الشغب ومن أبرزها أنه يجرى حالياً تنفيذ مغذى بطول 14كم من محطة مولدات العديسات حتى نهاية دائرة الوحدة المحلية لقرية الشغب للقضاء على ضعف الكهرباء ضمن الخطة الطموحة للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه، ويجرى أيضاً تركيب عدد 7 محولات كاملة بالمشتملات بدائرة الوحدة المحلية لقرية الشغب لتخفيف الأحمال ضمن الخطة الطموحة للكهرباء بتكلفة 2,800 مليون، كما يجرى الانتهاء من تبطين ترعة الخفية بطول 1600م بتكلفة 3,200 مليون ضمن الخطة الاستثمارية والتى بدورها تخدم عزبة الكلاحين وعزبة شنودة وتساعد فى توسعة الطريق الجانبى بعرض 5 م لسهولة المرور وأيضا الحد من إهدار الماء وحماية الطرق والجسور وتعطى مردود اقتصادى كبير كونه يوفر كميات كبيرة من المياه المهدرة.



وأوضح محمد سيد سليمان، أنه تم استبدال الأسلاك الغير معزولة والتى تمثل خطورة على أرواح المواطنين إلى أسلاك معزولة جهد منخفض 18كم على الطريق السريع وتركيب 100 كشاف إنارة LED بتكلفة 216 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية، وتركيب كابلات أرضية جهد متوسط لتغذية المحولات بطول 2كم ضمن الخطة الطموحة للكهرباء بتكلفة 6 ملايين، وتركيب سلك معزول جهد منخفض بطول 30كم ضمن الخطة الطموحة للكهرباء بتكلفة 300 ألف، وتسليم الوحدة الصحية بالشغب والوحدة الصحية بالمعلا وجارى عمل الجصات استعدادا للإحلال والتجديد، وحفر وتركيب وتوصيل خطوط كوابل الفيبر بمدخل قرية الشغب والدبابية المعلا لتعزيز خدمات الإنترنت، وبناء وإعمار 60 منزل منها 30 بقرية الشغب و30 بقرية المعلا والدبابية، لتوفير مسكن ملائم وآمن للمواطنين، وذلك من خلال هدم وإعادة بناء المنازل وتبليط الأرضيات وتنفيذ أعمال الكهرباء والصرف والتغذية الداخلية بالمياه وترميم وإقامة الأسقف والتشطيب بالكامل بتمويل من صندوق تحيا مصر بإشراف من جمعية الأورمان، وتم بناء وإعمار عدد 10 منازل بعزبة الأمير بعد إنتهاء أعمال التطوير بها وذلك بالتعاون بين نادى الروتارى الدولى وجمعية الأورمان كما تم توصيل مياه لعدد 250 منزلاً وتوزيع 350 بطانية وتسليم مساعدات مادية عينة وإقامة قوافل طبية.