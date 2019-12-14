كيف تشارك في التدريب المهنى بالوحدة المتنقلة للقوى العاملة بديوان محافظة الأقصر؟

وقال مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم، أن الوحدة المتنقلة المقرر تمركزها بالمحافظة لمدة عام، تتكون من ثلاث ورش وهي الخياطة والتفصيل وتتكون من 15 ماكينة خياطة حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوم لـ15 متدرب بواقع 5 ساعات يوميا، وورشة سباكة صحية وتتكون من 15 عدة سباكة حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوم لـ15 متدرب لمدة 60 ساعة، وورشة كهرباء تركيبات وتتكون من 15 عدة كهرباء حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوم لـ15 متدرب لمدة 60 ساعة، مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى.

ومن جانبها أوضحت مدير مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالأقصر نجوى محمد، أنه على الراغبين في التقدم لتلك الدورات من الذكور أو الإناث التقدم لمقر مديرية القوى العاملة بشارع النزهة بشرق السكة بمدينة الأقصر، واحضار صورة الرقم القومي بشرط ألا يقل السن عن 18 عاما وإجادة القراءة والكتابة، مشيرة إلى أنه يوجد دورات تدريبية أخرى في مجال الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واللحام والكهرباء بمركز التدريب المهني الخاص بالمديرية بالساحة الرضوانية.