سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كيف تشارك في التدريب المهنى بالوحدة المتنقلة للقوى العاملة بديوان محافظة الأقصر؟

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:09 ص
كيف تشارك في التدريب المهنى بالوحدة المتنقلة للقوى العاملة بديوان محافظة الأقصر؟ الوحدة المتنقلة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة، تم مد محافظة الأقصر بوحدة تدريب متنقلة تابعة للوزارة تم تجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهني على مهن:- "الخياطة والتفصيل ـ وكهرباء تركيبات ـ سباكة صحية"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بمحافظات "كفر الشيخ والمنيا وأسيوط والأقصر".

وقال مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم، أن الوحدة المتنقلة المقرر تمركزها بالمحافظة لمدة عام، تتكون من ثلاث ورش وهي الخياطة والتفصيل وتتكون من 15 ماكينة خياطة حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوم لـ15 متدرب بواقع 5 ساعات يوميا، وورشة سباكة صحية وتتكون من 15 عدة سباكة حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوم لـ15 متدرب لمدة 60 ساعة، وورشة كهرباء تركيبات وتتكون من 15 عدة كهرباء حديثة ويتم عمل دورة كل 15 يوم لـ15 متدرب لمدة 60 ساعة، مشيرا إلى أن الوحدة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى.

ومن جانبها أوضحت مدير مكتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بالأقصر نجوى محمد، أنه على الراغبين في التقدم لتلك الدورات من الذكور أو الإناث التقدم لمقر مديرية القوى العاملة بشارع النزهة بشرق السكة بمدينة الأقصر، واحضار صورة الرقم القومي بشرط ألا يقل السن عن 18 عاما وإجادة القراءة والكتابة، مشيرة إلى أنه يوجد دورات تدريبية أخرى في مجال الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واللحام والكهرباء بمركز التدريب المهني الخاص بالمديرية بالساحة الرضوانية.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وحدة تدريب مهني متنقلة بالاقصر

دورات تدريب للمواطنين

وزارة القوي العاملة

مبادرة حياة كريمة

تدريب سيدات وشباب الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة