سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أبرز جلسات منتدى شباب العالم اليوم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:56 ص
تعرف على أبرز جلسات منتدى شباب العالم اليوم منتدى شباب العالم
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد منتدى شباب العالم عددًا من الجلسات المهمة خلال فترة انعقاده بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

وتتناول الجلسات اليوم عددًا من النقاط المحورية، كالتالى

:



- جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين".. وتلقى الجلسة الضوء على عدد من التحديات التى تواجه المجتمع الدولى، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة.

- جلسة "أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: انعكاسات وحلول".. وتعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ.

- جلسة "التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى".. وتوضح مفهوم التحول الرقمى ودوره فى تحقيق التميز المؤسسى.

- جلسة "الأمن الغذائى فى إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة؟".. وتتطرق الجلسة للأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وستسلط الضوء على السلوك الغذائى للأفراد والشعوب والعقبات التى تواجه توفير الأمن الغذائى.

 -جلسة "التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط".. وتركز على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط  في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه.

- جلسة "التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية".. وستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعى فى ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب VOD، وبتقنيات الواقع الافتراضى VR والواقع المُدمج AR على العمل الإبداعى.

- جلسة Block chain" :تحولات كبرى فى العالم الرقمى".. وتستعرض الجلسة تقنية الـBlockchainوالتحولات التي خلقتها في عالم التكنولوجيا الرقمية، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، كما تناقش حدود استخدام تلك التقنية على الصعيد الفني.

- جلسة "كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟".. وتهدف الجلسة إلى توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، تسليط الضوء على مظاهرها، وومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها.

- جلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك".. وتركز الجلسة على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ، وتوضيح الترابط الحضارى بين البحر المتوسط والإنسانية.

 

85858585856968896

منتدى شباب العالم

عاجل

اخبار عاجلة

شرم الشيخ

السيسي

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاتب لـ"إكسترا نيوز": افتتاح منتدى شباب العالم مبهر واختياره للنماذج الناجحة كان رائعًا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:31 ص

عضو تنسيقية الأحزاب لـ"إكسترا نيوز": النماذج الملهمة بمنتدى شباب العالم تمنحنا الأمل والإصرار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:15 ص

فيديو.. الإبراشى: الهدف من منتدى شباب العالم هو البحث عن إنسانية أفضل

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:29 م

فيديو وصور.. انتهاء اليوم الأول من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى.. إيمان الحصرى: تلقينا 300 ألف طلب ويحضر الآن 7 آلاف.. وأول طيارة بدون ذراعين: "فكروا بحياتكم".. وأحمد حلمى: أفتخر بجنسيتى المصرية

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فصل التيار الكهربائى اليوم عن 8 مناطق فى مدينة قنا

فصل التيار الكهربائى اليوم عن 8 مناطق فى مدينة قنا

تعرف على أبرز جلسات منتدى شباب العالم اليوم

تعرف على أبرز جلسات منتدى شباب العالم اليوم

مطالب برلمانية بخطة لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية فى القرى

مطالب برلمانية بخطة لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية فى القرى

أخبار × 24 ساعة.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم ذروة موجة عدم الاستقرار

أخبار × 24 ساعة.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم ذروة موجة عدم الاستقرار

تامر حسنى يشكر أصدقائه على حفل جائزة جينيس: "بحبكم كلكم"

تامر حسنى يشكر أصدقائه على حفل جائزة جينيس: "بحبكم كلكم"

محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة