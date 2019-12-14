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ربة منزل تقتل زوجها فى 6 أكتوبر بعدما حاول تصويرها أثناء العلاقة الزوجية

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:33 م
ربة منزل تقتل زوجها فى 6 أكتوبر بعدما حاول تصويرها أثناء العلاقة الزوجية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها  بسبب خلافات أسرية، ومحاولة زوجها تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


جريمة قتل

قتل زوج

خلافات اسرية

مدينة 6 اكتوبر

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