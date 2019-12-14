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تداول 584 شاحنة و54 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:15 م
تداول 584 شاحنة و54 سيارة بموانئ البحر الأحمر سفينة تصل ميناء البحر الأحمر
السويس - السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 584 شاحنة بضائع و54 سيارة.ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 123 شاحنة و3 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهى القاهرة، والحرية، والجونة تريدر، وعزيز اكسبريس، وعلى متنهم 102 شاحنة و15 سيارة، وغادرت 5 سفن وهى القاهرة، وامانة، والحرية، والجونة تريدر، وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 293 شاحنة و27 سيارة.

 

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 32 شاحنة و3 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 9 شاحنات وسيارتين، وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 25 شاحنة و4 سيارات، بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى.


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