"تداول" تمد فترة مزاد الإغلاق مع انضمام "أرامكو" إلى مؤشر إم إس سي آي

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لشركة ارامكو لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً ل20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية " أرامكو السعودية " إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجارى، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم ±10%.