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تحليق 30 رحلة بالون تقل 610 سائحين بسماء الأقصر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:04 ص
تحليق 30 رحلة بالون تقل 610 سائحين بسماء الأقصر بالون طائر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق 30 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربي، أقلت علي متنها 610 سائحين من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، إن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع إعتدال حركة الطقس في سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، وحصل السائحون المشاركون فى الرحلات علي قدر كبير من المتعة والسعادة الغامرة بالتحليق في سماء الأقصر، وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

وكان قد صرح الكابتن طيار أحمد عبود ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أنه يجرى حالياً ربط سياحة البالون برحلات سفارى سياحية فى جبال البر الغربي، كما يتم التخطيط لإقامة مطارين جديدين لإقلاع رحلات البالون فى غربى محافظة الأقصر بجوار معابد ومقابر القدماء المصريين، مضيفاً أن الأقصر تتفرد عن باقى محافظات مصر بأنها ذات طقس يسمح بخروج رحلات البالون الطائر أغلب أيام العام، ولذلك يجرى العمل على زيادة الرحلات اليومية التى تخرج من مطار البالون الحالى والمطارات المقرر تدشينها مستقبلاً، حيث أنه حالياً تخرج رحلات البالون فى الصباح الباكر فقط.

 

 


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