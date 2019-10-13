صور.. سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 41 رحلة بالون طائر تقل 890 سائح أجنبي

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء محافظة الأقصر، تحليق 41 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربي، أقلت على متنها 890 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام، وذلك خلال 48 ساعة مضت.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدني، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع إعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، وحصل السائحون المشاركون فى الرحلات على قدر كبير من المتعة والسعادة الغامرة بالتحليق فى سماء الأقصر، وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

وكان قد صرح الكابتن طيار أحمد عبود ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أنه يجرى حالياً ربط سياحة البالون برحلات سفارى سياحية فى جبال البر الغربي، كما يتم التخطيط لإقامة مطارين جديدين لإقلاع رحلات البالون فى غربى محافظة الأقصر بجوار معابد ومقابر القدماء المصريين، مضيفاً أن الأقصر تتفرد عن باقى محافظات مصر بأنها ذات طقس يسمح بخروج رحلات البالون الطائر أغلب أيام العام، ولذلك يجرى العمل على زيادة الرحلات اليومية التى تخرج من مطار البالون الحالى والمطارات المقرر تدشينها مستقبلاً، حيث أنه حالياً تخرج رحلات البالون فى الصباح الباكر فقط.



سماء محافظة الأقصر تشهد تحليق 41 رحلة بالون طائر تقل 890 سائح



الطائرات تحلق فوق الجبال والمعابد الفرعونية غربى الاقصر



البالونات تنطلق فى سماء الاقصر حول المشاهد الطبيعية الجميلة



جانب من تجهيز البالونات للإقلاع كل فجر بالاقصر