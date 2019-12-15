سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زميله لسرقته فى المطرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:13 م
تجديد حبس المتهم بقتل زميله لسرقته فى المطرية سكين جريمة قتل - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زميله طعنا بالسكين، بسبب سرقته 250 جنيها من حصيلة تسوله.

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ورود إشارة لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التعليمى تفيد استقبالها جثة لذكر "مجهول الهوية " وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن.

 

بالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالى من ميدان المطرية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المجنى عليه وتبين أنه "و ا"، 41 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة " سرقة متجر ".

 

بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م ت "، 47 سنة، عاطل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة " ب " المطرية والسابق اتهامه فى 21 قضية أخرهم 21946 لسنة 2016م المطرية " سرقة متجر ".

 

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض " سكين مدممة " والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، واقر بأنه منذ نحو أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية ـ دائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها 250 جنيه " حصيلة تسوله بالطريق العام " ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنه نافذة محدثا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

 

وتأيدت الواقعة بشهادة "ك ع"، 42 سنة، بائع شاى بالميدان، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


المطرية

يقتل زميله فى المطرية

قسم المطرية

نيابة المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة