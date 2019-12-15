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تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على صاحب مغسلة 6 أكتوبر بسبب خصومة ثأرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:20 ص
تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على صاحب مغسلة 6 أكتوبر بسبب خصومة ثأرية اطلاق نار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات فى مدينة 6 أكتوبر، حبس شاب أطلق النار على صاحب مغسلة بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خصومة ثأرية بينهما، حيث وجهت له تهمة القتل العمد 15 يومًا
 
أحداث الواقعة تلقى بها قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية أمام مغسلة ملابس، ومقتل أحد الأشخاص.
 
أسرع المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيبان محمود خميس على، وأحمد البطران، للانتقال لمكان الحادث، وتم تتبع خط سير هروب المتهم، حيث تمكنوا من القبض عليه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الجريمة، قبل مرور ربع ساعة على ارتكابها.
 
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم ارتكب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية مع المجنى عليه مالك المغسلة، حيث أطلق عليه النار من سلاح خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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سلاح خرطوش

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