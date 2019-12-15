تجديد حبس المتهمة بتعذيب ابنة شقيقتها حرقا بعد دخول أمها السجن بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار محمود جميل، رئيس محكمة جنح بلبيس الجزئية، تجديد حبس المتهمة بتعذيب نجلة شقيقتها حرقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوصول طفلة تدعي" هبة أحمد" عمرها 9 سنوات، وبها أثار تعذيب بطريقة وحشية، بالعينين والساقين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الاستقبال، وتبين أن الطفلة تتألم بشدة من ذراعها الأيمن لعدم وصول دم له.

فيما قام الأطباء بتقديم الرعاية الطبية لها، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد مدير المستشفى، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وقال فاعل خير متواجد مع الطفلة، أن أحد الأهالى وجدها فى أحد الأماكن بمدينة بلبيس، تبكى فنقلها إلى المستشفى، والطفلة أكدت أن من قامت بتعذيبها أحدى أقاربها لكون والدتها محبوسة، وناشد فاعل الخير المجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة التحرك ونقل الطفلة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لفحصها طبيا وخاصة أن الطفلة تتألم من ذراعها،

وتم اتخاذ الإجراء القانوى نحو الطفلة، وإخطار نيابة بلبيس، للتحقيق، وتم ضبط المتهمة وتدعي"" نورا م خ ح" 25 سنة، ربة منزل، استغلت ودخول والدة الطفل السجن فى قضية جنائية، وقامت بتعذيبها، وبسؤالها أنكرت وقالت أنها كانت تؤدبها لقيامها بترك المنز وعدم سماع كلامها على حد قولها فى التحقيقات، وتم حبسها على ذمة التحقيقات.