سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماعات اللجنة الوزارية للدفاع والأمن الأفريقية اليوم بالعاصمة الإدارية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:47 ص
بدء اجتماعات اللجنة الوزارية للدفاع والأمن الأفريقية اليوم بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ اليوم أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، بالعاصمة الادارية الجديدة، والتى تستمر حتى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناقش أعمال اللجنة، قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية .

وتترأس  الدولة المضيفة الاجتماعات، والتى تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقى لتدخل حيز التنفيذ.

وتأتى استضافة مصر تلك الاجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الإستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 .


الاتحاد الافريقى

العاصمة الادارية

لجنة الامن والسلامة

الدول الافريقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد الجالى يكتب من أسوان.. مصر تختتم عاماً أفريقياً برئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. أجندة منتدى السلام تؤكد انخراط القاهرة فى قارتها السمراء.. وجهود السيسى سترهق كل من يخلفه فى رئاسة الاتحاد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:14 م

"مبعوث المرأة والسلام بالاتحاد الإفريقى": الشباب والمرأة يمثلون 70% بالقارة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:47 ص

إكسترا نيوز تستعرض أهمية منتدى أسوان للسلام..وتبث فيديوجراف حول أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى..خبراء:العالم يتجه للاستثمار فى أفريقيا بقوة خلال الفترة الأخيرة والمنتدى يربط قضايا الأمن بالتنمية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:45 م

إكسترا نيوز تبث فيدوجراف حول أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:55 م

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يشيد باستضافة مصر لمركز إعمار أفريقيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 04:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

يوفنتوس يستضيف أودينيزي فى الدورى الإيطالى

يوفنتوس يستضيف أودينيزي فى الدورى الإيطالى

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة