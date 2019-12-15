بدء اجتماعات اللجنة الوزارية للدفاع والأمن الأفريقية اليوم بالعاصمة الإدارية

تبدأ اليوم أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، بالعاصمة الادارية الجديدة، والتى تستمر حتى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناقش أعمال اللجنة، قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية .

وتترأس الدولة المضيفة الاجتماعات، والتى تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقى لتدخل حيز التنفيذ.

وتأتى استضافة مصر تلك الاجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الإستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 .