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تجرى يوم الانتخابات.. نادى القضاة يعقد جمعيته العمومية العادية الجمعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:29 م
تجرى يوم الانتخابات.. نادى القضاة يعقد جمعيته العمومية العادية الجمعة نادى القضاة - ارشيفية
كتبت ــ هدى أبو بكر

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يعقد

نادى القضاة

الجمعة المقبلة 20 ديسمبر الجمعية العمومية العادية له، بالتزامن مع انتخابات التجديد الكلى التى تجرى فى نفس اليوم عقب صلاة الجمعة.
 
ويبدأ التصويت فى الانتخابات وفق مواعيد تحددها اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، والتى غالبا ما تكون عقب صلاة الجمعة وحتى الثامنة مساء.  
 
ويتنافس فى انتخابات نادى القضاة 4 قوائم رئيسية هى، قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.
 
وقائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، وقائمة "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.
 
فيما يخوض المستشار شادى شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.
 
ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.
 
وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.
 

نادى القضاة

انتخابات نادى القضاة

الجمعية العمومية لنادى القضاة

انتخابات القضاة

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