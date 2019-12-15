انطلاق العرض المسرحي "المرقمون" لطلاب حقوق طنطا .. صور

والعرض من إنتاج شعبة المسرح بكلية الحقوق، تأليف إلياس كانتي ، بطولة فريق كاست حقوق ، ديكور كاست حقوق ،ملابس احمد اصاله ، موسيقي مصطفي طارق ، إضاءة نور النشرتي ، اكسسوارات اسراء سمير ، وإخراج نور النشرتي.

يذكر أن عرض "المرقمون" يأتي تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق ، والدكتور مصطفي ابوعمرو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة شرين العسيلي رائدة اللجنة الفنية، وسلوي اليمني امين الكلية، وبهية المنشاوي مدير رعاية الشباب بالكلية .

ويشارك في الحضور جمال حمزه مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وحشد كبير من الطلاب .