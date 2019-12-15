انطلاق العرض المسرحي "المرقمون" لطلاب حقوق طنطا .. صور

انطلق بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا ، العرض المسرحي "المرقمون" لطلاب كلية الحقوق، وذلك في إطار الملتقي المسرحي الرابع والعشرون لطلاب جامعة طنطا، والذي انطلقت فاعلياته الأحد الماضي، ويستمر حتي يوم 23 من الشهر الحالي، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
والعرض من إنتاج شعبة المسرح بكلية الحقوق، تأليف إلياس كانتي ، بطولة فريق كاست حقوق ، ديكور كاست حقوق ،ملابس احمد اصاله ، موسيقي مصطفي طارق ، إضاءة نور النشرتي ، اكسسوارات اسراء سمير ، وإخراج نور النشرتي.
يذكر أن عرض "المرقمون" يأتي تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق ، والدكتور مصطفي ابوعمرو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة شرين العسيلي رائدة اللجنة الفنية، وسلوي اليمني امين الكلية، وبهية المنشاوي مدير رعاية الشباب بالكلية .
ويشارك في الحضور جمال حمزه مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وحشد كبير من الطلاب .
العرض المسرحي المرقمون
العرض المسرحي المرقمون
العرض المسرحي المرقمون
العرض المسرحي المرقمون
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