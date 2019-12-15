انخفاض أسعار 7 خضروات وفاكهة بسوق العبور.. البرتقال يبدأ من 1.5 جنيه والبطاطس بـ3

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 15-12-2019 في القاهرة والجيزة انخفاضا فى أسعار 7 أصناف خضروات وفاكهة وذلك وفق الأسعار الرسمية المعلن من الشعب التجارية بتلك المحافظات .

وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5جنيها للكيلو مقابل 2-4 الاسبوع الماضي ، فيما انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3-6.5 مقابل 3-8جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتسجل 4-6 مقابل 5-7جنيهات،و سجل كيلو البصل 5-7جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين4-5جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، ووانخفض سعر الخيار الصوب والبلدي ليتراوح بين 2-6 جنيهات مقابل 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

كما انخفضت أسعار البرتقال البلدى 1.5-2.5جنيها مقابل 2-3 جنيهات الاسبوع الماضي ، و سعر البرتقال السكرى بين1. 5-2.5جنيهات مقابل 2-4، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو مقابل 2-4جنيهات ، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2-4جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات،و أسعار الرمان تترواح بين 5-8جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق ان اسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30_50٪.

كما سجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24-27جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، و سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها ، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18-20جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-25جنيها للكيلو حسب المنطقة .

وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة ب 29جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو ،وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى30جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.

كما شهدت أسعار اللحوم استقرار فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.