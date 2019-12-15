الهيئة العامة للاستعلامات: الإعلام الدولى ركز على دعوة السيسي لوقف التمييز

كتب أمين صالح

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا صحفيا اليوم الأحد بشأن تغطية منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وفى إطار متابعتها لهذه التغطية المتواصلة رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من المحاور التى ركز عليها تناول الإعلام الدولى، والعربى منها أن الإعلام العربى ركز على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت لوقف التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن تقديم المنتدى أكد على تقديم رؤية شاملة لمستقبل الشباب الذين ينشدون العيش فيه، حيث ستتاح لهم الفرصة للتعبير بحركة وصدق عن آرائهم وأفكارهم، وسيكون المسئولون فى مصر وشبابها هم الناقل لإنجازات مصر ومشروعاتها القومية العملاقة، وتاريخها الحضاري.

وذكرت الهيئة، أن الإعلام العربى حرص على إبراز محاور المنتدى خاصة قضايا الإرهاب والنزاعات المسلحة، والتعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وملفات التعاون والتنسيق بين دول المتوسط فى مجال اقتصاديات الطاقة، ومجالات التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائى والفرص والتحديات التى تواجه دول شرق المتوسط فى تأمين مصادر الطاقة المختلفة، وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية وموضوعات الثورة الصناعية، والأمن الغذائى، والاتحاد من أجل المتوسط، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا سلسلة الكتل، وتمكين المرأة والفن والسينما.