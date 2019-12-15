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النيابة تنتظر تقرير المعمل الكميائى لـ500 جرام حشيش ضبط بها عاطل فى روض الفرج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:09 م
النيابة تنتظر تقرير المعمل الكميائى لـ500 جرام حشيش ضبط بها عاطل فى روض الفرج مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت النيابة، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل بتهمة اتجار وترويج الأقراص المخدرة فى روض الفرج، وكانت نيابة شمال القاهرة، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطه أثناء ترويجه المواد المخدرة على عملائه فى منطقة روض الفرج.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 500 جرام من مخدر الحشيش، و100 جرام هيروين، تم اقتادته من قبل رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


المعمل الكميائى

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

روض الفرج

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