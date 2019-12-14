النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى لأقراص مخدرة ضبط بها عاطل

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل بتهمة اتجار وترويج الأقراص المخدرة فى الزاوية الحمراء، وكانت نيابة شمال القاهرة، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطه أثناء ترويجه المواد المخدرة على عملائه فى منطقة الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 600 قرص مخدر " ترامادول "، و 100 جرام حشيش، تم اقتادته من قبل رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.