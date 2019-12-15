الملكة اليزابيث تحدد أجندة رئيس الوزراء جونسون الخميس المقبل

رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن الملكة اليزابيث ستحدد يوم الخميس الأجندة التشريعية لرئيس الوزراء بوريس جونسون عقب فوزه فى الانتخابات وتشمل تعهدا بإعادة طرح مشروع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى على البرلمان قبل عيد الميلاد.

وقاد جونسون حزب المحافظين يوم الخميس إلى أكبر فوز له فى انتخابات عامة منذ الفوز الساحق الذى حققته مارجريت ثاتشر عام 1987 ليلحق هزيمة ساحقة بخصمه جيريمى كوربين زعيم حزب العمال الاشتراكى المعارض بحصوله على 365 مقعدا فى البرلمان بأغلبية 80 مقعدا.

ويستخدم ما يسمى بخطاب الملكة لتوضيح تفاصيل مشروعات القوانين التى تعتزم الحكومة سنها خلال السنة المقبلة. ويكتب هذا الخطاب الحكومة وتلقيها الملكة من فوق عرش فى قاعة المداولات بمجلس اللوردات.

وسيكون الخطاب الذى تلقيه الملكة التى يبلغ عمرها 93 عاما يوم الخميس ثانى خطاب للملكة خلال شهور. وكانت الملكة قد ألقت خطابا فى 14 أكتوبر تشرين الأول قبل فترة وجيزة من الدعوة للانتخابات عقب مأزق استمر لفترة طويلة فى البرلمان بسبب خطط الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.