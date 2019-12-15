أسباب أدت إلى فوز حزب "بوريس جونسون" بالأغلبية فى بريطانيا.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طه على الباحث السياسى أن سبب فوز بوريس جونسون بأغلبية الأصوات فى بريطانيا هى وعوده الخاصة بالبريكست خاصة أن الشعب البريطانى مرن ويتسم بالديناميكية فليس معنى فوز بوريس جونسون هو انتهاء حزب العمال البريطاني أو تيار بريطانى بعينه ولكن لأن الشعب البريطانى يرفض بقاء دولته فى الاتحاد الأوروبى ويريد تنفيذ البريكست سريعا وهذا هو ما وعد به جونسون.

وقال طه على فى تصريحات لليوم السابع إن الشعب البريطانى فضل مصالح دولته على القومية الأوروبية لأن الاتحاد الأوروبي يتخبط الآن وغير قادر على التوصل لرؤية موحدة بشأن العديد من القضايا ابرزها قضايا الشرق الأوسط والموقف من أردوغان وكذلك صراع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا على زعامة أوروبا.

ولفت الباحث السياسي إلى أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ساهم كثيرا فى فوز جونسون من خلال وعوده لبريطانيا بعد اتفاقيات اقتصادية بمجرد خروجها عن الاتحاد الأوروبى وهو ما شجع البريطانيين على التصويت لبوريس جونسون لسرعة تطبيق البريكست.