سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسباب أدت إلى فوز حزب "بوريس جونسون" بالأغلبية فى بريطانيا.. تعرف عليها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:10 ص
أسباب أدت إلى فوز حزب "بوريس جونسون" بالأغلبية فى بريطانيا.. تعرف عليها بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طه على الباحث السياسى أن سبب فوز بوريس جونسون بأغلبية الأصوات فى بريطانيا هى وعوده الخاصة بالبريكست خاصة أن الشعب البريطانى مرن ويتسم بالديناميكية فليس معنى فوز بوريس جونسون هو انتهاء حزب العمال البريطاني أو تيار بريطانى بعينه ولكن لأن الشعب البريطانى يرفض بقاء دولته فى الاتحاد الأوروبى ويريد تنفيذ البريكست سريعا وهذا هو ما وعد به جونسون.

وقال طه على فى تصريحات لليوم السابع إن الشعب البريطانى فضل مصالح دولته على القومية الأوروبية لأن الاتحاد الأوروبي يتخبط الآن وغير قادر على التوصل لرؤية موحدة بشأن العديد من القضايا ابرزها قضايا الشرق الأوسط والموقف من أردوغان وكذلك صراع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا على زعامة أوروبا.

ولفت الباحث السياسي إلى أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى ساهم كثيرا فى فوز جونسون من خلال وعوده لبريطانيا بعد اتفاقيات اقتصادية بمجرد خروجها عن الاتحاد الأوروبى وهو ما شجع البريطانيين على التصويت لبوريس جونسون لسرعة تطبيق البريكست.

 


البريكست

بريطانيا

انتخابات

جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة